Openingstijden cafés (1)

Wellicht mogen de cafés langer openblijven tot drie uur ’s nachts. Hoewel nog het niet nog zeker is, is dat de Oude Haven niet onder die nieuwe regel gaat vallen en dus om 02.00 uur de deuren moet blijven sluiten. Ik heb niets met het caféwerk, maar ik kan me goed voorstellen dat hier uiteindelijk gedonder van gaat komen. De een wel en de ander niet, lijkt mij qua rechtsongelijkheid onmogelijk. Er is met de huidige afsluiting om 02.00 uur al genoeg overlast.

Wim Koelewijn

Rotterdam

Openingstijden cafés (2)

Niet te hopen voor de Oude Haven dat dit doorgaat. We ervaren heel veel overlast. Urineren in de portieken, kotsen op straat. Het gegil wat je hoort ’s nachts. Het is een vies verloederd gebied geworden, waar ook nog te weinig wordt schoongemaakt. Overlast van de scooters op straat en vooral de Slepersvest. Als daar iets gebeurt., dan kan de brandweer er niet eens door. Ook worden uitgangen van de portieken geblokkeerd door scooters. Er is daar één welwillende horecaondernemer. De rest vind het allemaal wel best, het zal hen een zorg zijn. Leefbaar Rotterdam mag zijn naam wel veranderen, want het is niet meer leefbaar.

L. Stoopman

Rotterdam

Openingstijden cafés (3)

Slecht plan, die verruimde openingstijden! Ook hier weer nul participatie door bewoners en bezwaren van de inwoners terzijde geschoven. De lobby van de grote horecabazen is sterker en vindt een gewillig oor bij Leefbaar, D66 en de VVD. De gewone en betrokken Rotterdammer telt niet meer mee. Wijkraden, nu al een papieren tijger, zijn ook al niet betrokken. En over ingrijpen ‘als het uit de hand loopt’, aldus de wethouder. Er is nu al onvoldoende handhaving. Bovendien wil Rotterdam op dit vlak helemaal niet op Amsterdam lijken!

Rob de Hulster

Rotterdam

Openingstijden cafés (4)

Wat een ondoordacht plan. Alle malafide en overlastgevende kroegen krijgen nu ook een semi-nachtvergunning in de schoot geworpen. Tot diep in de nacht ieder weekend open, ook in Rotterdamse woonwijken. Niet te doen voor bewoners in deze wijken.

Dit plan geeft natuurlijk geen enkel garantie op een ‘bruisende nachtleven’. Wel op nog meer overlast. Overlast die nu al niet te handhaven is vanwege structurele onderbezetting bij de DCMR en politie. De Oude Haven en de Witte de With zijn wat dat betreft exemplarisch voor het falen van het handhavingsbeleid van de gemeente. Hoezo leefbaar Rotterdam?... Onleefbaar Rotterdam! Exit met deze partij want dit blijkt helemaal geen partij voor bewoners te zijn.

Hans Snoek

Rotterdam



Openingstijden cafés (5)

Met afgrijzen lezen we in het AD Rotterdams Dagblad de nieuwe plannen voor de horeca Rotterdam. Is het nu echt nodig om op dit vlak Amsterdam achterna te gaan? En waarom? De vraag is natuurlijk: wie doe je hier een plezier mee? Ons bewoners van de binnenstad in ieder geval niet. Er zijn immers toch nachtcafés, waar je na sluitingstijd naar binnen kan?

Ik zie niet in waarom het Rotterdamse nachtleven zich op de terrassen moet gaan afspelen? De leefbaarheid voor de bewoners in de buurt van die cafés wordt hierdoor ernstig aangetast. Een goede nachtrust wordt straks een luxe goed in de stad als je geen raam meer open kunt houden. Zelfs nu al is de herrie op sommige terrassen enorm. En wat nu rustig is, kan zomaar veranderen. Amsterdam investeert dan tenminste nog in handhaving, En in Rotterdam? Hier kun je nergens naar toe met je klachten. Kortom: bezint eer ge begint, Rotterdamse gemeenteraad!

Myranda Mulder

Rotterdam

