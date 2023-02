Ruim 2 ton salaris nieuwe havenbaas: ‘Voor kennis van zaken moet je betalen’

Salaris Havenbaas (1)

Je moet op zijn Rotterdams gezegd van de pot geknetterd zijn om een jaarsalaris van 223.000 euro een grijpstuiver te noemen. Bovendien zegt de heer Dennis de Roo dat als je een nieuwe CEO weinig betaalt, die vatbaar is voor corruptie. Met andere woorden, weet hij uit ervaring dat hij met zijn miljoenen zelf mensen die een grijpstuiver verdienen, kan omkopen! Mijnheer de Roo de havenbaron en mede-eigenaar van het expeditiebedrijf Van Donge en de Roo zal waarschijnlijk zijn medewerkers het salaris van livreien betalen. Over grijpstuivers gesproken.

C. van Leeuwen

Maassluis

Salaris Havenbaas (2)

Altijd hetzelfde excuus van die mannen ( ja, meestal zijn het mannen in zulke functies die zo hebzuchtig zijn ) dat voor zo’n functie voor 223.000 euro geen goede kandidaat te vinden is. Oftewel voorkom corruptie en betaal 6 ton! Hoe komt het toch dat dat soort bestuursleden hier in trappen. Omdat zij hopen ook ooit zulke vriendjes te vinden die met een zak geld aankomen. Of zijn het narcisten die elkaar opzoeken en aan handjeklap doen?

Mevr. B. Vrijhof-v.d. Gevel

Rotterdam

Salaris Havenbaas (3)

Het moet de gemeente toch bekend zijn dat kennis van zaken betaald wordt. De vraag rijst of ze niets geleerd hebben van hun eigen goedbedoelde zuinigheid. Door kennelijk niet de juiste man op de juiste plaats te hebben. En waardoor ze jaarlijks voor vele miljoenen kennis van derden moeten inhuren. De haven moet een krachtige en betrouwbare leider hebben, waar buitenlandse investeerders vertrouwen in hebben. Dat levert altijd meer op dan het kost.

Peter van den Oever

Hendrik Ido Ambacht

Salaris Havenbaas (4)

De manier waarop gewone werkmensen hier door CEO’s worden neergezet met woorden als ‘if you pay peanuts, you get monkeys’ is een klap in ons gezicht. En als je een nieuwe CEO weinig betaalt, dan zou deze vatbaar zijn voor corruptie? Deze mensen moeten zich de ogen uit de kop schamen met zulke uitspraken. Denk eens aan de minima en de werklieden die van schamele lonen rond moeten komen. Dus de jongens met lage lonen en vuile handen zijn dus automatisch corrupt.

Dat je voor een goede CEO een goed salaris regelt, is logisch. Hij of zij draagt wel de verantwoordelijkheid. Maar het kan nooit zo zijn dat men in dit soort banen zo over de top moet verdienen. En blijven ze met een nog hoger salaris trouw aan de mensen waar ze verantwoordelijk voor zijn?

Jelle Feenstra

Rotterdam

Rotterdam 24-uurs stad moet rekening houden met anderen Het individualisme spat van het opiniestuk in het AD Rotterdams Dagblad van 11/2. Hier is duidelijk iemand aan het woord die vindt dat alles maar moet kunnen. Jonge Rotterdammers, creatievelingen en ondernemers voelen zich bevrijd door de verruiming van de openingstijden in de horeca. Dat (oudere) buurtbewoners daar minder enthousiast over zijn, wordt in kader van maatschappelijke behoeften min of meer afgedaan als gezeur. Die verandering is van alle tijden. Dat betekent echter niet dat je geen rekening hoeft te houden met anderen. Anderen die hinder ondervinden van kotsende en piesende horecatijgers voor hun deur en/of in portiek. Die als dank voor het aangenaam verpozen, het opruimen van hun rommel laten aan de machtelozen. Stadsbeheer doet dat niet. Bij de besluitvorming is gemeenteraad hiervoor ziende blind geweest. De euforische wens van de auteur dat de Rotterdamse nacht aan gaat tonen dat een levendige stad samengaat met een goed woonklimaat, is vooralsnog gedoemd te mislukken.

D. Seres

Rotterdam

