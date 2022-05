Rugby Club Rotterdam kan na bijna 20 jaar weer kampioen worden: ‘Prachtige promotie voor de sport’

Hoe bijzonder is dit?

,,Voor Rotterdam heel bijzonder. We zijn in het seizoen 1994-1995 voor het laatst kampioen geworden in deze klasse, die je kunt vergelijken met de Keuken Kampioen Divisie in het voetbal. Wat het vooral bijzonder maakt, is dat dit team voor 90 procent bestaat uit spelers uit de eigen jeugd. Dan is het extra leuk als het goed gaat.’’

En voor jou persoonlijk?

,,Ik ben al achttien jaar lid van deze club. Ik doe er alles aan om deze wedstrijd onder de aandacht te brengen, omdat het een mooie promotie is voor de sport.’’

Rugby ziet eruit als een harde sport. Wat is er zo leuk aan?

,,Dat vraag ik me ook weleens af, ha ha. Ik heb het hele seizoen pijn door alle ‘vrachtwagens’ die ik op het veld tegenkom. Maar het is een sport als geen andere, de adrenaline is verslavend. Op het veld vechten we met elkaar, maar na de wedstrijd drinken we heel gemoedelijk een biertje. Omdat het zo’n fysieke sport is, voelen je teamleden een beetje als familie. We zijn allemaal broers van elkaar. Het is een sport waarin het draait om hard werken, niet zeuren, respect hebben voor elkaar en discipline tonen.’’

Leeft de kampioenswedstrijd in Rotterdam?

,,Het aantal toeschouwers nam in de loop van het seizoen toe, ook bij uitwedstrijden. Ook het ledenaantal van onze club groeit vanwege onze prestaties. Zondag om 15.00 uur verwachten we zeker vierhonderd man publiek, dat gebeurt niet vaak. We hebben een splinternieuw clubhuis, waarin iedereen welkom is.’’

Wat gebeurt er als jullie winnen?

,,We zitten middenin een woonwijk in Hillegersberg, dus we kunnen de muziek niet te hard zetten. Maar onze trouwe supporters verdienen zeker een feestje en ik denk dat we daarna de stad ingaan. We moeten wel heel blijven, want dan volgt er over drie weken nog een promotie-degradatiewedstrijd om naar de hoogste klasse te kunnen.’’

Volledig scherm Captain Sebastian Garland. © Rugby Club Rotterdam

