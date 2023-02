Ruben zorgt voor meer muziek in het onderwijs: 'Het maakt een schooldag leuker'

indebuurt.nlMuziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor plezier en ontspanning. Dat is het uitgangspunt van Muziek in het Onderwijs, het bedrijf van Ruben Scholten. “Er is veel behoefte aan een meer ontspannen manier van lesgeven. Muziek kan daarbij helpen.”

Ruben Scholte was gitaarleraar toen hij door een scholengemeenschap in Schiedam werd gevraagd om de docenten daar te leren om muziekles in de klas te geven. “Ik zei vrijwel meteen ‘ja’,” vertelt hij. “Ik weet nog dat ik het als klein jongetje ontzettend leuk vond als mijn docenten iets met muziek deden, dat was echt iets om naar uit te kijken in de klas.”

Plezier en ontspanning

Mede dankzij deze positieve jeugdervaring en zijn jarenlange ervaring als gitaarleraar wist Ruben ook precies hoe hij zo’n cursus in zou vullen. “Het belangrijkste om in gedachten te houden is wat je met muziek in de klas wil bereiken: plezier en ontspanning. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de juf of meester.”

Ruben vertelt verder: “Dat betekent onder meer: zo min mogelijk theorie. Als je voor de klas staat of op een kinderdagverblijf werkt heb je het al druk genoeg. Dan wil je er niet nog eens een hele studie naast doen. En dat is ook helemaal niet nodig. Wist je dat je met twee akkoorden al heel veel kinderliedjes kunt spelen?”

Na de eerste cursus en de enthousiaste reacties van de cursisten en hun leerlingen, wist Ruben dat hij zijn roeping had gevonden. Hij benaderde andere scholen en kinderopvang organisaties en ook zij bleken hier wel wat in te zien. “Ik ging steeds minder 1-op-1 gitaarlessen geven en vaker cursussen verzorgen,” vertelt hij. Inmiddels is zijn passie uitgegroeid tot een bedrijf, Muziek in het Onderwijs, wat hij met nog drie andere gitaardocenten draaiend houdt.

Eigen methode

“We krijgen aanvragen uit heel Nederland en België. Waarom het zo goed aanslaat? Ik denk dat dat voornamelijk komt doordat we een eigen methode hebben ontwikkeld, die eenvoudig en effectief is,” legt de Schiedamse ondernemer uit. “Al na de eerste les kun je muziek gaan toepassen in de klas. We raden het ook aan om de leerlingen mee te nemen in dit proces: zij vinden het vaak geweldig om te zien dat de juf of meester steeds weer wat nieuws geleerd heeft.”

Bovendien is er volgens Ruben ook behoefte aan wat meer gezelligheid in de klas. “Het uitgangspunt is dan ook niet om muziekles te kunnen geven aan de leerlingen, maar om dagelijks muziek te maken in de klas en zo de schooldag leuker te maken voor iedereen.”

