RTV Rijnmond weer op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur

Regionale publieke omroep RTV Rijnmond is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur nadat Alex Beisheuvel enkele weken geleden onverwacht is vertrokken.

Beisheuvel was nog geen twee jaar in functie, maar de Rijnmond-directie heeft besloten zijn contract niet te verlengen vanwege ‘verschil van inzicht over de stijl van leidinggeven’, aldus een interne mail aan het personeel. Rijnmond-directeur Bert Klaver wil desgevraagd geen toelichting geven. ,,We hebben samen afgesproken hier geen uitspraken over te doen’’, zegt hij.

Het is het tweede snelle vertrek van een Rijnmond-hoofdredacteur in korte tijd. Begin 2020 stapte de voorganger van Beisheuvel, Ib Haarsma, na twee jaar over naar de hoofdredactie van NH Media, de omroep van Noord-Holland. Daar is Haarsma eind vorig jaar overigens ook alweer vertrokken.

Mooie baan

De hoge circulatiesnelheid van de afgelopen jaren berust op toeval, zegt Klaver. ,,Dit is absoluut geen trend. Het zijn twee verschillende zaken. Haarsma had nog lang bij ons kunnen blijven, maar stapte op omdat hij een mooie baan kreeg, om de hoek waar hij woont. Dat had te maken met persoonlijke omstandigheden.’’

Quote Er is geen sprake van koerswijzi­ging Rijnmond-directeur Bert Klaver

Onder Haarsma zijn in korte tijd veel veranderingen doorgevoerd binnen de omroep. De focus verschoof van radio en televisie naar de digitale kanalen, onder het motto ‘online first’. Dat is nog altijd het uitgangspunt, zegt Klaver. ,,Beisheuvel heeft het beleid van Haarsma doorgetrokken en verder uitgebouwd. Er is geen sprake van een koerswijziging.’’ Wat dan wel de reden is van het vertrek van Beisheuvel, dat wil Klaver niet kwijt.

Momenteel wordt het hoofdredacteurschap waargenomen door chef sport Ruud van Os. Het is nog onduidelijk hoe lang de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur gaat duren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.