Rozenburgers samen in actie tegen windmolen ‘op laatste stukje groen’

De protestgroepen Stichting Leve de Landtong en Rozenburg in Actie vragen de provincie Zuid-Holland af te zien van de bouw van een megawindmolen op de Landtong. In een brief aan gedeputeerde Berend Potjer (energie/natuur) roepen ze op ‘het laatste stukje groen’ van het Rotterdamse havendorp te sparen.