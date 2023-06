Rozenburgers naar provinciehuis voor terugkeer autopont

Terugdraai­en promotie van agent die racisti­sche uitspraak deed: ‘cancelcul­tuur’ of niet?

Een agent die tijdens een arrestatie in Dordrecht in 2020 ‘kutneger’ riep, werd vorige week benoemd tot hoofd van de Vreemdelingenpolitie. Na ophef over de benoeming werd de promotie teruggedraaid. Is dit een voorbeeld van ‘cancelcultuur’ of heeft iemand die een racistische uitspraak deed niets te zoeken aan het hoofd van zo’n divisie?