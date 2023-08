Rozenburg wacht weer wekenlang afsluitingen

Inbrekers komen met slinkse truc: politie waarschuwt vakantie­gan­gers

Zie je plotseling tuinaarde voor je voordeur liggen? Let dan op: het is een truc die inbrekers gebruiken. Op deze manier is afgelopen week op slinkse wijze bij twee woningen ingebroken in de Rotterdamse wijken Zevenkamp en Ommoord. Het is niet bekend wat er buit is gemaakt.