Rovilliën doodde zijn ex voor de ogen van dochtertje en krijgt 20 jaar cel: ‘Laffe moord’

Een op de zes kantoren voldoet niet aan ener­gie-eis

Een op de zes kantoren in Capelle aan den IJssel heeft geen energielabel C. De vastgoedeigenaren kunnen daarom een aanschrijving van milieudienst DCMR op de mat verwachten. Wordt op korte termijn niet alsnog aan de verplichting voldaan, dan dreigt een dwangsom of in het uiterste geval zelfs sluiting.