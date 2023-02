Rotterdamse vuilnisophalers leggen zes dagen werk neer voor meer loon: ‘Verwacht Utrechtse toestanden’

De stakers eisen van de gemeente onder meer een loonsverhoging van 12 procent. Dagelijks zorgen honderden medewerkers van de reinigingsdienst in de gemeente Rotterdam voor onder meer het schoonvegen van straten en pleinen, het ophalen van vuilnis en het leeghalen van prullenbakken.

Volgens de FNV blijkt uit het laatste loonbod van de gemeente ‘onvoldoende waardering’ voor hen. Het gaat volgens de vakbond om ‘een schamele 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024’. Dat vindt FNV niet genoeg en wijst daarbij op op de hoge inflatie en de werkdruk, die door de krapte op de arbeidsmarkt zou zijn toegenomen.

‘Utrechtse toestanden’

De vakbond kondigde eerder al acties aan in onder meer Den Haag, de Betuwe en Emmen. Ook werd in Utrecht een tijd lang geen vuilnis opgehaald. Het gevolg op straat liet zich raden: dichte containers, uitpuilende en stinkende prullenbakken en veel aangevreten afvalzakken. Een woordvoerder van FNV verwacht ook in Rotterdam ‘Utrechtse toestanden.’

Dat er in omliggende gemeenten (nog) geen stakingen zijn aangekondigd, heeft volgens de woordvoerder twee redenen. ,,We kijken naar de actiebereidheid en in Rotterdam is die heel hoog. Er geldt: hoe hoger de bereidheid, hoe groter de kans dat er een staking komt. Verder willen we ook niet voor alle gemeenten tegelijk stakingen aankondigen.”

De woordvoerder sluit dan ook niet dat er in de nabije toekomst stakingen worden aangekondigd bij reinigingsdiensten in andere, omliggende gemeenten.

Actiebereidheid

De gemeente Rotterdam zegt in een reactie nog geen officiële aanzegging van de staking van FNV binnen te hebben gekregen. ,,Ook hebben we nog niet in beeld wat de actiebereidheid is.” Daarover denkt de gemeente vrijdag meer te kunnen zeggen. ,,Op basis daarvan weten we wat we kunnen verwachten.”

De FNV stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met gemeenten op niets was uitgelopen. De FNV eist naast een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar, ook automatische prijscompensatie in de cao voor 2024. De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is, telt ruim 187.000 werknemers.

