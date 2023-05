Rotterdamse tieners verdacht van plaatsen explosief in de Van Speykstraat voorgeleid

opinie ‘Leefbaar Rotterdam eens met BTV Rotterdam. Nu de vaart erin!’

Nu Leefbaar Rotterdam geluidsoverlast, en de gevolgen voor omwonenden, als belangrijk argument gebruikt tegen windmolens, ziet Alfred Blokhuizen dat als een belangrijke stap. Blokhuizen is voorzitter van de BTV-RotterdamAirport. Deze vereniging strijdt al jaren tegen de geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport. De woorden van Leefbaar, tot nu toe tegen krimp van de luchthaven, klinken Blokhuizen als muziek in de oren.