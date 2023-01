Rotterdamse taxichauffeurs rijden weer even vaak als voor corona, maar de rit is wel duurder

Oranje en nog meer oranje: Rotterdam tien dagen voor Koningsdag helemaal in feeststem­ming gebracht

Weet u nog, de Maastunnel als knalroze Tunnel of Love? Of de Erasmusbrug, in vrolijke kleuren en teksten tijdens het Songfestival? De bedenker van al dit leuks, Studio Vollaerszwart uit Rotterdam, gaat nu ook Rotterdam ‘aankleden’ voor Koningsdag. Willem-Alexander viert 27 april in de Maasstad zijn verjaardag, ofwel: 10 jaar koningschap in ‘010'.

11 januari