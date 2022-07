Rotterdamse startersleningen alleen nog beschikbaar voor sociale huurders

Rotterdam­se (51) aangehou­den in langlopend onderzoek naar witwassen en belasting­ont­dui­king

De politie heeft een 51-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden in een langlopend onderzoek naar witwassen en belastingontduiking. Dat gebeurde onder andere in de gemeente Maasdriel, in het zuiden van Gelderland.

8 juli