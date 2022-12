Rotterdamse SP moet 1400 euro terugbetalen: ‘We konden de bonnetjes niet meer vinden’

Vast­goed-ondernemer John Manhave overleden: ‘De verbete­ring van Rotterdam was zijn passie’

De Rotterdamse vastgoed-ondernemer John Manhave (1942-2022) is deze week op 79-jarige leeftijd overleden. Als directeur en commissaris van Manhave Vastgoed was hij de drijvende kracht achter de herinrichting van de Kruiskade en de Karel Doormanstraat. Ook was hij nauw betrokken bij de modernisering van het Lijnbaangebied.

3 december