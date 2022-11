Rotterdamse raad wil meer ruimte voor evenementen, Aboutaleb trapt op de rem

De gemeenteraad kwam in actie na het afgelasten van de Pleinbioscoop, afgelopen zomer. Het beeld ontstond dat veel evenementen last hebben van nieuwe regels, die de raad zelf juist had opgesteld omdat in eerdere jaren veel meldingen van overlast binnenkwamen.

Een werkgroep van vier raadsleden kwam woensdagavond met een reeks voorstellen. Belangrijkste punt: er moet meer maatwerk komen. Zo zouden evenementen die weinig geluidsoverlast veroorzaken, makkelijker van de eindtijd moeten kunnen afwijken. ,,We willen een levendige stad, maar de praktijk bleek anders”, zei Marike Abrahamse (VVD). Joan Nunnely (D66): ,,Rotterdam is een evemenentenstad en dat moet zo blijven.”

Maar niet de héle raad was enthousiast over de voorstellen. ChristenUnie en CDA vinden het niet goed om het nieuwe beleid alweer aan te passen. ,,Het gevaar is dat we te snel weer de andere kant opgaan”, zei Robbert-Jan van de Werken (CU). ,,Er is balans nodig tussen een feestelijke stad en een rustige stad.”

Quote Het aantal evenemen­ten is onder mijn leiding substanti­eel gegroeid Ahmed Aboutaleb, Burgemester van Rotterdam

En daar bleek burgemeester Aboutaleb het mee eens. Hij raadt de raad af om de regels nu al om te gooien. ,,Maatwerk lever ik al”, zei Aboutaleb. Hij verwerpt het beeld dat er nu weinig ruimte is. ,,Het aantal evenementen is onder mijn leiding substantieel gegroeid. Maar organisatoren willen altijd in dezelfde periode en allemaal in het centrum. Daar hebben we ook ondernemers, die bereikbaar willen blijven. En steeds meer bewoners, die nachtrust willen.”

Aboutaleb adviseerde de vorige raad om de regels niet strenger te maken, nu adviseert hij de nieuwe gemeenteraad om ze niet opnieuw aan te passen, maar te wachten op de evaluatie van het nieuwe beleid, medio volgend jaar. De werkgroep van vier raadsleden beraadt zich de komende dagen over hoe nu verder met het voorstel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.