Rotterdamse PVV-fractievoorzitter Meeuwissen is teleurgesteld in Wilders: ‘Hoorde niets meer’

Pechavond voor automobi­lis­ten in regio Rotterdam: twee voertuigen raken kort achter elkaar te water

Het is dinsdagavond een pechavond voor automobilisten in regio Rotterdam. In Krimpen aan den IJssel en Bleiswijk reden bestuurders hun voertuig in de sloot. De personen kwamen er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.

30 november