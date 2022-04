Rotterdamse politie pakt bestuurder op van peperdure gestolen Maserati

GOUDEN POLLEPEL Dit restaurant zit in een glazen kas: de karamelcrè­me en shortbread karamel zijn een aanrader

Café Clementine schuilt in een glazen kas in Barendrecht, vlakbij het NS-station. In een buurt van grote anonieme loodsen genieten we van de ondergaande zon, selfies en shared dining.

22 april