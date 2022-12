Rotterdamse politie lost waarschuwingsschot om auto te stoppen

gouden pollepel Bij Vis op de Dijk hebben ze hét horeca-oog: de bediening weet waar ze het over heeft

Hans en Linda Kloeg van Vis op de Dijk in Rotterdam gaven het stokje over aan zoon Tim. Hij zet het restaurant in Kralingen in de beste tradities voort. Verse vis zonder poeha. En je zit er gezellig in een vissers-ambiance.

