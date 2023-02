Rotterdamse Parkenmaand van september naar mei: Dodenherdenking in het groen mét patatje-oorlog

De Rotterdamse Parkenmaand verhuist van september naar mei. De organisatie van het groenfestival denkt in het voorjaar minder ‘concurrentie’ te hebben van andere populaire festivals in de stad.

De Rotterdamse Parkenmaand wordt sinds 2017 in september gehouden. Dat beviel prima, maar was altijd wel kort na de zomervakantie, geeft de organisatie aan. ,,Dan zijn veel mensen net terug van vakantie, zijn er veel andere leuke festivals, zoals de Wereldhavendagen. Al noem je dat natuurlijk geen concurrentie, maar in september gebeurt best veel in de stad’’, legt Wouter Bauman van de Rotterdamse Parkenmaand uit.

En een festival in september houden, betekent voor de mensen achter de schermen ook vaak doorwerken in de zomervakantie. Dat heb je niet met een festival in mei. ,,Dan ben je in februari en maart druk, net een rustige periode voor ons. Dit komt dus mooi uit. En mei is ook gewoon een prachtige maand voor de parken.’’

Boswachters

De Parkenmaand is ooit bedacht door het Rotterdams Milieucentrum om het mooie groen in de Maasstad meer in de schijnwerpers te zetten. Voor Rotterdammers, maar zeker ook voor mensen daarbuiten. Met meer dan honderd activiteiten zoals wandelingen met de Rotterdamse boswachters, fietstochten, workshops, maar ook kleinschalige concerten, dans- en filmvoorstellingen kan iedereen kennismaken met de parken.

Ook voor komende editie zit het programma al goed vol. Omdat het festival nu in mei wordt gehouden, is er op 4 mei met Dodenherdenking een bijzondere stiltewandeling. ,,We starten bij Bram Ladage met een patatje-oorlog en gaan dan wandelen. Om 20.00 uur zijn we in Het Park bij de Euromast voor een harpconcert.’’

De opening van de Rotterdamse Parkenmaand is 30 april in het Rotterdamse Museumpark.

