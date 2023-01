Rotterdamse oud-bankiers verzetten zich tegen de ‘aantasting’ van hun zalmroze toren aan de Coolsingel

Eerder spraken de oorspronkelijke architecten zich uit tegen het bouwplan aan de Coolsingel, nu is er ook verzet onder de bankiers die de toren in de jaren negentig hebben laten bouwen. In een brief aan wethouder Chantal Zeegers waarschuwen ze dat ‘een iconisch gebouw uit de binnenstad zal verdwijnen’. ,,Wij pleiten ervoor de plannen niet goed te keuren”, schrijven voormalig bestuursvoorzitter Van Wensveen en bestuurslid s’Jacob.

s’Jacob was de ‘bouwheer’ namens Mees & Hope, de bank die later is opgegaan in ABN Amro. Het plan had veel voeten in de aarde, weet hij nog. Mees & Hope wilde per se een blikvanger aan de Coolsingel en dreigde zelfs het centrum te verlaten. De bank kreeg toestemming mits het oude bankgebouw op de hoek van de Aert van Nesstraat werd behouden. ,,Zo hebben we het historische gebouw geïntegreerd in de nieuwbouw, wat een zeer bijzondere combinatie opleverde.”