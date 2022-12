Rotterdamse Munt betaalt zich uit: de kruidentuin is al tien jaar de ‘groene’ kracht van Zuid

Duizeling­wek­ken­de klus op 163 meter hoogte: hoogspan­nings­lij­nen boven de Lek worden vervangen

De medewerkers van het Roemeense aannemingsbedrijf Electromontaj hebben bepaald geen last van hoogtevrees. Deze week deden ze stoïcijns hun werk bovenin de hoogste hoogspanningsmast van Nederland, bij Krimpen aan den IJssel. Op 163 meter hoogte hadden ze een panoramisch uitzicht over de Lek en de polders van de Krimpenerwaard, zo is ook te zien in deze indrukwekkende video.

