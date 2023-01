Rotterdamse knagers op de boot naar Vlieland met maar één missie: baby’s maken

Is Sander de Kramer de markantste deelnemer van Wie is de Mol? ‘Je komt niet snel van hem af’

Nog maar net terug uit Oekraïne, waar Sander de Kramer (49) tienduizend gaskachels afleverde, denkt de wereldverbeteraar alweer na over zijn volgende goede doel. Wie is toch die Rotterdammer, die naast zijn welzijnswerk nu weer opdraaft in Wie is de Mol? Profiel van een mensenmens. ,,Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan gaat het gebeuren ook.”

7 januari