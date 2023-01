Rotterdamse haven heeft duizenden extra werknemers nodig

OPROEP Ben jij een bijgelovi­ge Feyenoord­sup­por­ter? Deel je vaste ritueel

Het dragen van hetzelfde Feyenoordshirt of per se een patatje met mayonaise eten voor de wedstrijd: het kan zomaar een vast ritueel zijn dat hoort bij een bijgelovige voetbalsupporter. Een ritueel dat zeker bij de Klassieker van aanstaande zondag niet mag ontbreken. Bent u een bijgelovige voetbalsupporter? En wat is dan uw vaste ritueel? Laat hieronder uw reactie achter!

