Rotterdamse haven groeit een klein beetje, dankzij de containers

De groei dankt de haven aan de containeroverslag. De hoeveelheid gebrachte en gehaalde containers steeg vorig jaar in tonnen met 4,5 procent in vergelijking met 2017. Nog specifieker bekeken, zit de groei volgens het Havenbedrijf Rotterdam vooral in het transhipment, waarbij scheepvaartbedrijven Rotterdam als knooppunt gebruiken. Hierbij gaat het om containers uit, met name, Azië die op grote schepen naar Rotterdam komen, waarna ze worden overgeladen op kleinere schepen die ze naar andere, kleinere havens in Europa varen.

De olieoverslag daalde met 1,1 procent en dat drukt op de jaarcijfers, want het 'nat massagoed’ bepaalt de helft van de doorvoer in de Rotterdamse haven. De olieraffinaderijen hadden het iets minder druk en er is ook minder stookolie in Rotterdam verhandeld.

De grootste haven van Europa overlegt minder klinkende jaarcijfers dan concurrent Antwerpen. Daar tegenover stelt het Havenbedrijf dat Rotterdam z’n positie als belangrijkste containerhaven in noordwest-Europa wel heeft versterkt. Ook meldt de havenautoriteit dat de overslag in nieuw handelswaar als het vloeibaar gas lng en biomassa ‘spectaculair’ is gegroeid. Respectievelijk gaat het om plus 163,6 procent en 31,6 procent erbij.

Brexit

De Brexit hangt al als een donkere wolk boven de Rotterdamse haven. Het goederenvervoer van en naar Engeland vertoonde het afgelopen jaar minder groei en volgens het Havenbedrijf komt dat door de onzekerheid op de Britse economie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het Havenbedrijf Rotterdam, dat geld verdient met liggeld van schepen en de verhuur van terreinen, heeft in 2018 een omzet geboekt van 707,2 miljoen euro. De gemeente Rotterdam en de staat krijgen, achtereenvolgens, 68,3 miljoen euro en 28,2 miljoen euro dividend uitgekeerd.