Rotterdamse CDA-leider Eskes stopt: ‘Dit is beter voor de partij’

Christine Eskes, eerder dit jaar nog lijsttrekker van het CDA in Rotterdam, keert niet terug in de raad. Ze zegt het voor de partij beter te vinden als iemand anders haar rol overneemt.

De stap is opmerkelijk: Eskes zei voor de verkiezingen nog dat ze hoe dan ook door zou gaan in de politiek, óók als haar partij niet in de coalitie zou komen. De laatste zes maanden was ze wethouder. ,,Of het nou oppositie of coalitie is, met dezelfde overtuiging ga ik aan de slag voor Rotterdam", zei Eskes in februari.

Maar nadat het CDA in maart terugviel naar één zetel en de partij in de oppositie terecht kwam, heeft Eskes besloten toch niet terug te keren als raadslid. ,,Met nog maar één zetel zou ik me als raadslid over alles moeten uitspreken, ook over zaken waar ik als wethouder over ging", zegt Eskes. ,,Dat vind ik ongemakkelijk.”

Quote Ik denk dat ik de partij het beste dien door deze stap te zetten Christine Eskes, CDA Rotterdam

Eskes denkt ook dat René Segers-Hoogendoorn, met wie zij de afgelopen jaren nog samen de tweemansfractie van het CDA vormde, in de huidige situatie een beter raadslid is dan zijzelf. ,,Na 32 jaar coalitie gaat het CDA in de oppositie, en daar hoort een andere rol in het debat bij", zegt ze. ,,Het zou mij tijd kosten om die nieuwe rol te pakken, terwijl ik zie dat René dat nu al heel goed doet. Ik denk dat hij op dit moment de beste keuze is.”

Maar feit is dat Eskes ondanks haar belofte én haar rol als lijsttrekker niet terugkeert. ,,Ik heb daar lang over nagedacht. Ik voel ook die verantwoordelijkheid van mensen die op me gestemd hebben. Maar ik denk toch dat ik de partij het beste dien door deze stap te zetten. Dit is beter voor de partij.”

Als wethouder zorgde Eskes de afgelopen maanden onder meer voor een uitbreiding van de opvang voor dakloze EU-migranten. Ze zegt met ‘dankbaarheid, trots en weemoed’ terug te kijken op acht jaar stadhuis. ,,Het was mooi om iets te doen voor de stad.”

