Rotterdamse boa's worden voorlopig niet uitgerust met wapenstok

Samenwerking met politie

Ook wijst de Rotterdamse burgemeester in de brief naar de afspraken met de politie over samenwerking, ondersteuning en back-up. ,,Als ondersteuning nodig is van de politie, zijn zij zeer snel ter plaatse door de telefonische hotline tussen de meldkamer politie en de meldkamer Stadsbeheer.” Op plekken waar veel overlast is, trekken boa’s samen met de politie op. ,,De driehoek is van mening dat dit momenteel voldoende is.”