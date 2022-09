Rotterdamse Anna Blaman Prijs voor schrijver Raoul de Jong

Update 18-jarige Rotterdam­mer zwaarge­wond na schietpar­tij in parkje in Charlois

Bij een schietpartij in een parkje aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charlois is in de nacht van maandag op dinsdag een 18-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt. Familieleden alarmeerden rond 3.30 uur de hulpdiensten, nadat het slachtoffer hun woning aan de Clemensstraat binnenkwam.

13 september