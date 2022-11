Rotterdamse agent loog over arrestatie waarbij hij zélf iemand mishandelde: ‘Zeer ernstig’

Dit bedrijf bestaat al honderd jaar: ‘Kachels vliegen de deur uit, net als in het begin’

In een eeuw tijd verandert veel, maar toch ook weer niet. In 1922 begon Bart Mudde met de verkoop van kachels in Lekkerkerk. Honderd jaar later richt het familiebedrijf zich op witgoed en elektronica. En ra ra, wat vliegt momenteel de deur weer uit? Juist: kachels!

17 november