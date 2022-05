Rotterdamse (39) opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij dood van geliefde ‘Ome Sjaak’

Na meerdere verhoren is de vrouw vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris en daarna onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Zij blijft echter wel verdachte in de zaak.

In november werd er ook al een Rotterdammer aangehouden: toen ging het om een 37-jarige man. Hij werd opgepakt in een woning aan de Abadanstraat in Hoogvliet. De aanhouding van de tweede verdachte kwam drie dagen nadat de in zijn woonplaats geliefde Groot 73 zou zijn geworden. Mogelijk zijn beide verdachten uit Rotterdam betrokken bij andere woningovervallen in West-Friesland in de periode van 2020 en 2021. Hiernaar doet de politie onderzoek.