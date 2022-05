Rotterdams strandfeest in Marseille: ‘Gedraag je in stad niet te uitbundig of opvallend’

Nieuw Depot van Boijmans is groot succes: al 100.000 bezoekers

Het begin november voor publiek geopende Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft inmiddels 100.000 bezoekers over de vloer gehad, aldus een woordvoerder vrijdag. Directeur van Boijmans Sjarel Ex is blij. ,,Dat we ondanks een lockdown van zes weken nu al aan de 100.000 bezoekers zitten, is natuurlijk prachtig nieuws.”

