Rotterdammers winnen samen miljoenenbedrag in Postcode Loterij: ‘Dit is fantastisch!’

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld deelde vrijdagmiddag cheques uit van 55.555 euro (dertig winnaars) tot 111.111 euro (drie winnaars). Bij elkaar opgeteld gaat het om de helft van de Miljoenenprijs oftewel twee miljoen euro.

Het heugelijke nieuws leidde tot blije gezichten in de Varenhof. Zo mochten John en zijn vrouw een cheque van liefst 55.555 euro in ontvangst nemen: ,,We zijn zestig jaar getrouwd en willen de bruiloft graag uitgebreid vieren met de kinderen uit Amerika. Wat geweldig dat we dit meemaken!”

Ook Cor en zijn vrouw waren overdonderd: ,,Dit is fantastisch! We willen graag de inrichting van ons huis veranderen. Mijn vrouw kan nu haar zus in Zweden weer eens opzoeken. Wegens gezondheidsredenen kan zij niet meer naar Nederland komen en hebben ze elkaar al vier jaar niet gezien.”

Naast deze winnaars vielen ook buurtgenoten die meespelen onder de postcode 3069 in de prijzen. Zij wonnen 455 euro per lot met het maximaal aantal gespaarde Kanjerpunten. De uitreiking aan de winnaars in Rotterdam is zondag 14 augustus te zien in tv-programma Het Beste Antwoord op SBS6.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.