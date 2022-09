Rotterdammers geven leefbaarheid in gemeente laagste cijfer van grote steden, ook Vlaardingers kritisch

Van alle gemeenten in de regio zijn Vlaardingers het minst tevreden met de leefbaarheid in hun gemeente. Die wordt beoordeeld met een 6,9 en daarmee bungelt Vlaardingen zelfs onderaan de lijst van alle Nederlandse gemeenten. Ook Schiedammers zijn met een 7,1 niet al te enthousiast.

De gemeente in de regio met het hoogste rapportcijfer is Albrandswaard. Daar blijken inwoners het meest tevreden over de leefbaarheid in hun gemeente, die ze beoordelen met een dikke 8. Dat meldt buurtapp Nextdoor op basis van een enquête, die is uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit.