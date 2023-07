Rotterdammers gaan het dak op: ‘Het is een goede afwisseling met wat er beneden kan’

Door deze uitvinding blijft het licht aan tijdens Cold­play-con­cert: ‘Spring, anders wordt het donker!’

Coldplay wil duurzaam zijn en stopte daarom zelfs met touren. Maar mede dankzij dit Nederlandse bedrijf gaat de beroemde band weer de hele wereld over en de komende dagen spelen ze in Amsterdam. Michel Smit, de directeur van het Rotterdamse Energy Floors, is trots: ,,Het is duurder, maar dat vindt de band niet erg.”