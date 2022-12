Rotterdammers die zich misdragen, moeten worden aangepakt als Rotterdammers die zich misdragen

CommentaarWie de rellen van Marokkaanse feestvierders aankaart, krijgt in de politiek het racismeverwijt. Onterecht, schrijft Leon van Heel in het commentaar.

Toeterend trokken Marokkanen dinsdag naar het centrum van Rotterdam. Het moet gezegd, vergeleken met de vorige uitspattingen na de duels van Marokko op het WK ging het er vredig aan toe. Of de politie heeft een effectieve aanpak gevonden, of de feestvierders hebben hun emoties beter onder controle, of allebei.

Hoewel met 35 aanhoudingen, vooral voor het afsteken van zwaar vuurwerk, ook weer niet gesproken kan worden van een theekransje.

Reden voor Leefbaar Rotterdam om de burgemeester te vragen of hij deze zaterdag, als Marokko tegen Portugal speelt, het stadscentrum afsluit voor auto’s. Ook wil de grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad dat de politie preventief fouilleert, ‘zodat mensen veilig kunnen winkelen’. Burgemeester Aboutaleb wil er niets van weten. ,,Laten we mensen geen angst aanpraten.’’

Ongemak

Het had een debat als alle andere raadsdebatten kunnen zijn. Natuurlijk mag Leefbaar, als voor de derde keer in twee weken tijd de ME een einde moet maken aan opstootjes, haar zorgen uiten. Dat zou ook gebeuren als het na wedstrijden van Feyenoord zo vaak mis zou gaan. Wat opmerkelijk aan deze discussie was, was het ongemak waarmee de kwestie werd behandeld. Racisme lag, volgens de politici, op de loer.

De meeste partijen zeiden het maar niks te vinden dat Leefbaar voor de tweede keer in korte tijd het debat aanzwengelde. De SP sprak zelfs van angstzaaierij.

De boodschap van de straat

Buiten het stadhuis verloopt die discussie heel anders. Daar zeggen feestvierders dat ze ook voor het Nederlands elftal juichen, maar misschien nu iets luider voor Marokko omdat dit land nog nooit zo ver is gekomen op een wereldkampioenschap voetbal en geschiedenis schrijft – zouden Nederlanders in het buitenland niet hetzelfde doen? En de opstootjes? ‘Scootertuig dat het voor alle anderen verziekt.’ De boodschap van de straat aan het stadhuis: die groep moet keihard worden aangepakt.

Quote Zo krampach­tig als het er in de politiek aan toegaat, zo volstrekt helder is het in de stad

Zo krampachtig als het er in de politiek aan toegaat, zo volstrekt helder is het in de stad. Daar zijn ze niet anders gewend dan dat de helft van de inwoners roots heeft van buiten Nederland, dat er voor meerdere landen wordt gejuicht en dat voor iedereen dezelfde regels gelden: Rotterdammers die zich misdragen, moeten worden aangepakt als Rotterdammers die zich misdragen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.