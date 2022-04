Rotterdammers aangehouden voor vechtpartij in kantine van Terneuzense Boys

Ombudsman geeft leden wijkraad weinig kans: ‘Alleen gemeente­raad kan VOG-plicht terugdraai­en’

De Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker doet geen onderzoek naar de VOG-plicht voor wijkraadsleden. ,,Er is geen klacht over ingediend.” Gebeurt dat alsnog, dan geeft ze de zaak weinig kans. Volgens Van den Anker is de gemeenteraad aan zet. Ze waarschuwt bovendien om niet bij de verkeerde tussenpersonen een VOG-aanvraag te doen.

13:41