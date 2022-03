Rotterdammer wilde af van ‘fouilleerlijst’, stapte naar de rechter en won: nu blijkt hij wapenhandelaar te zijn

Michael I. (39) moet vijf jaar de cel in vanwege vuurwapenbezit en -handel. Opmerkelijk: eerder sleepte diezelfde Rotterdammer de Staat nog voor de rechter omdat de politie hem op een lijst met gevaarlijke personen had gezet.

I. liep afgelopen september tegen de lamp bij een fouilleeractie in een café aan de Groene Hilledijk. De man bleek een wapen bij zich te dragen en werd aangehouden. Bij de daaropvolgende huiszoeking vond de politie onder meer geluidsdempers, kogels en een administratie die op wapenhandel duidde.

Twee maanden later viel de politie bij twaalf panden in het land binnen. Het leidde volgens het Openbaar Ministerie tot de vondst van een 'compleet wapenarsenaal'. Het ging onder meer om automatische wapens, revolvers en 3D-printers waarmee onderdelen van vuurwapens konden worden geprint.

Eerder deze maand stond I. samen met drie andere verdachten terecht. De Rotterdammer hoorde met zes jaar cel de zwaarste straf eisen. Woensdag besloot de rechter hem vijf jaar op te leggen.

Aangemerkt als ‘gevaarlijk’

De zaak is opmerkelijk, omdat de Rotterdammer eerder de Staat nog voor de rechter sleepte én die juridische strijd won. I. wond zich namelijk op over het feit dat-ie als ‘gevaarlijk’ was aangemerkt en daarom altijd - óók zonder concrete verdenking - door de politie op wapens gecontroleerd mocht worden.

Zijn strijd was succesvol: het Haagse gerechtshof concludeerde afgelopen januari dat de fouilleerproef in strijd was met de wet. Het sprak van een ‘ontoelaatbare inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Het Openbaar Ministerie (OM) had de proef toen al stilgelegd.

Dat de Rotterdammer nu voor vuurwapenbezit én -handel is veroordeeld, toont volgens een woordvoerder van het OM aan dat de gemaakte analyse over I. correct was. ,,Maar de rechter heeft het laatste woord.”

