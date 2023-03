Rotterdammer op uiterst gewelddadige wijze beroofd van Rolex: ‘Weinig mensen wisten dat-ie klokje had’

Bedrijf in luxe juwelen en exclusieve horloges komt naar Rotterdam: ‘We kunnen niet wachten’

Gassan Diamonds, de beroemde diamantair uit Amsterdam, komt naar Rotterdam. Begin maart gaat de winkel aan de Meent open. Het wordt het eerste verkooppunt in Nederland buiten de hoofdstad. De tijd is er rijp voor, vindt het 77-jaar oude familiebedrijf in diamanten, luxe juwelen en exclusieve horloges. ,,Rotterdam voelt als een thuiswedstrijd.’’