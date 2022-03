Rotterdammer maakt foto van schimmige transactie bij hotel, politie pakt Franse drugskoerier

Brand breekt uit in schuur, vuur veroor­zaakt veel rook

In een aantal schuurtjes in de Eilertstraat in Rotterdam-Charlois is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand sloeg over naar de nabijgelegen schuren en naar een boom. De vlammen veroorzaakten veel rook, die te zien was in de wijde omgeving.

11 maart