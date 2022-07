Rotterdammer dreigde met aanslag op stadhuis: ‘Mag ik Leefbaar of Aboutaleb spreken?’

Zijn reeks bedreigingen begon in mei: zo belde hij in de nacht van 12 op 13 mei naar 112, waarna hij tegen de centralist onder meer dreigde met een aanslag op het politiebureau Marconiplein. ,,Ik ga een aanslag plegen bij jullie, Marconiplein”, zei de man onder meer. ,,Ik ga een granaat gooien in het politiebureau.” En over een specifieke wijkagent: ,,Ik ga hem vermoorden als ik hem tegenkom.”

De politie vond de bedreigingen zo ernstig dat de man dezelfde nacht werd aangehouden in zijn woning. Hij kwam daarna op vrije voeten, maar blijkt begin deze maand opnieuw in de fout te zijn gegaan. Hij belde met het stadhuis en zei tegen de telefonist: ,,Dan ga ik ervoor zorgen dat daar aanslag gaat komen”, en ,,Kanker stadhuis en dat ding, dat-ie in de vlammen op gaat". Ook vroeg hij: ,,Mag ik Leefbaar Rotterdam of Aboutaleb spreken, dan ga ik ervoor zorgen dat daar aanslag gaat komen.”

Aandacht

De man wijt zijn gedrag aan zijn lachgasverslaving. ,,Ik zoek aandacht omdat ik hulp nodig heb.” De politierechter veroordeelde hem dinsdag tot 120 dagen cel, waarvan veertig voorwaardelijk, en een verplichte behandeling voor zijn drugsverslaving. Ook mag hij geen contact meer opnemen met de gemeente, de burgemeester en de politie, tenzij er een noodsituatie is.

In september vorig jaar werd nog een Rotterdammer veroordeeld die Aboutaleb per mail bedreigde met moord of gijzeling. ,,U geeft mij per direct een geldbedrag van 277.000 euro en dan praten wij nergens meer over", schreef hij.

