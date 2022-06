Rotterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij mysterieuze dood Daniël Dutina (51)

Onduidelijke omstandigheden

Dutina werd in de ochtend van maandag 13 juni gevonden in zijn woning aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam. De politie liet toen weten dat de omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen reden waren om de woning ‘direct af te zetten’. Over wat voor omstandigheden het ging, was niet duidelijk. Direct daarna is een groot onderzoek opgezet.