Rotterdammer (84) voor rechter om 'nare afpersing': ‘Ik was helemaal de kluts kwijt’

Pardoes werd Henny door een auto geschept en klapte ze vier woningen verder op de tramrails

Tegenwoordig schrikken we er niet van als er twee autootjes op elkaar knallen. Met al die zenuwpezen achter het stuur en de hysterische drukte in Rotterdam zit een ongeluk in een klein hoekje. Leest u de kranten er maar op na. Botsen op klaarlichte dag − maar soms ook ‘s nachts − lijkt wel een peperdure hobby geworden. Dat was in 1957 wel anders.