Rotterdammer (55) grijpt in bij confrontatie tussen groepen jongeren en wordt neergestoken

Brand in treinwagon van goederen­trein in de Botlek snel onder controle

In een goederentrein is maandagavond rond 21.15 uur brand ontstaan. De trein reed tijdens het uitbreken van de brand door industriegebied de Botlek in Rotterdam. De brandweer was snel ter plekke om de brand te blussen. Niemand raakte hierbij gewond.

15 augustus