Rotterdammer (42) gewond bij ongeluk op A16; veroorzaker vermoedelijk ‘onder invloed van alcohol’

Na de moord op Graciëla (21) ontbrak steeds één puzzelstuk­je, dankzij gouden tip werd zaak opgelost

De Krabbeplas tussen Vlaardingen en Maassluis is in 2017 het decor van de moord op de 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues. Ze wordt gevonden in een greppel. Dood. De recherche heeft al snel een dader op het oog, toch lijkt het onmogelijk om het bewijs rond te krijgen. Dan besluit de politie de hulp van het publiek in te schakelen. Keer op keer. Het blijkt een gouden greep: ineens is het bingo, de gouden tip komt binnen.

21 januari