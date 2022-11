Rotterdammer (34) rijdt met gestolen vrachtwagen sloot in

Wie weet er meer over wat Caroline en Germa is overkomen?

Ben al jaren gegrepen door de mysterieuze vermissing van een jonge vrouw. Ze was na het stappen veilig thuisgekomen, maar verdween daarna in het niets. Nooit kwam er nog een levensteken, ook geen licht bewijs van haar dood. Niks, nul, geen motief of futiele aanwijzing voor wat dan ook. Tot de dag van vandaag, ruim 38 jaar na de verdwijning in 1984, snapt niemand er iets van.

14 november