Rotterdammer (33) valt bij woninginbraak in slaap in bed van eigenaar

La Place in Alexandri­um slaat zijn vleugels uit: samenwer­king met Uber Eats voor thuisbezor­ging

Ook bij het eten geldt tegenwoordig: hoe sneller, hoe beter. Om op die trend in te spelen start restaurant La Place in winkelcentrum Alexandrium - én die in Forum - met het afleveren van maaltijden en hapjes via bezorgdienst Uber Eats. Eerder al werd er succesvol samengewerkt met Thuisbezorgd.nl, maar nu wordt er in Rotterdam-Prins Alexander nog een schepje bovenop gedaan.

13 april