Rotterdammer (31) aangehouden voor pinnen met pas van dood gevonden Daniël Dutina

De politie trof Dutina op maandag 13 juni levenloos aan in zijn woning . Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. De 31-jarige Rotterdammer kwam in beeld toen hij na Dutina's dood pinde met zijn bankpas. De verdachte was op zijn fiets te zien op camerabeelden, die de politie vorige week deelde op social media en de site van het programma Opsporing Verzocht. De man kon mede dankzij reacties van burgers worden aangehouden.

Op 29 juni werd al een 43-jarige Rotterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Dutina. Wat zijn precieze rol is in de zaak, is nog onduidelijk. De man zit vast.

Veel geweld

De omstandigheden rond het overlijden van Dutina waren voor de politie reden om twintig rechercheurs op de zaak te zetten. Het slachtoffer werd in de nacht voor zijn dood nog gezien op beelden van bewakingscamera’s in de stad, maar wat er daarna gebeurd is, is nog onduidelijk. Er bleek veel geweld te zijn gebruikt, maar verder was het gissen naar de doodsoorzaak. De pinpas van het slachtoffer was meegenomen. De 31-jarige Rotterdam gebruikte die pas dus om op 16 juni af te rekenen bij een supermarkt aan de Bergweg. Hij probeerde dit later ook bij een tankstation op de Gordelweg. De politie onderzoekt zijn rol in de zaak.