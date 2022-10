Rotterdammer (28) stuurde geldezels op pad na digitale roof: ‘Zag gezichten van slachtoffers toch niet’

UPDATE / MET VIDEO Twee mannen in been geschoten op 1e Middelland­straat in Rotterdam-West

Op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West is vrijdagmiddag rond 17.15 uur een 29-jarige man uit Rijswijk in zijn been geschoten met een vuurwapen. De politie heeft het slachtoffer gearresteerd. Mogelijk is er over en weer geschoten.

