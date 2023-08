Rotterdammer (25) overleden op vakantie in Marokko: ‘Doodgestoken in badplaats’

indebuurt.nl Nieuw in Rotterdam: deze zaken openden in juli 2023

Hallo, leuke Rotterdammer. Ben jij graag op de hoogte van alle hotspots die openen in jouw lievelingsstad? Regelmatig plaatsen we artikelen over nieuwe winkels en horecazaken. Om het nog makkelijker te maken, bundelen we deze verhalen aan het eind van de maand. Swipe voor Rotterdamse zaken die openden in juli 2023.