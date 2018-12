Rotterdam wil opnieuw start Tour de France organiseren

,,We gaan ervoor, Rotterdam demarreert'', zegt sportwethouder Sven de Langen optimistisch. Hij denkt dat de stad grote kans maakt om de start van het wielerevenement in één van die jaren binnen te slepen. ,,Anders waren we hier niet eens aan begonnen. Ik baseer dat op de goede contacten die we hebben met ASO, door de eerdere Grand Départ in 2010.’’

Het wielerspektakel zal Rotterdam naar verwachting ruim 10 miljoen kosten, zo verwacht De Langen. ,,Maar daar staan ook weer flink wat inkomsten tegenover. Bij de vorige versie in 2010 is er zo'n 30 miljoen euro verdiend in de stad, door horeca en bedrijven. Bovendien, die 10 miljoen euro hoeft Rotterdam niet alleen op te hoesten. Ook andere overheden, gemeenten en het ministerie van VWS zullen meebetalen.’’

De organisatie van de Tourstart past in het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam 2018-2020. Het Rotterdamse college vindt dat de komst van dit soort evenementen een positieve bijdrage kan leveren aan de stad op sportief, economisch en maatschappelijk gebied. Bijvoorbeeld om de fiets te promoten als gezond en duurzaam vervoermiddel, meer fietspaden aan te leggen of, zoals in 2010 gebeurde, op grote schaal fietslessen te geven.

Volledig scherm 2010: het peloton op de Erasmusbrug. © ANP Rotterdam Topsport stelt samen met de gemeente en het bedrijfsleven een plan van aanpak op voor de Grand Départ. Dat moet volgend jaar worden gepresenteerd aan de ASO. Directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport heeft net als wethouder De Langen het volste vertrouwen in de toewijzing van de Grand Départ aan Rotterdam. Hij reisde begin dit jaar met een delegatie af naar Frankrijk voor gesprekken met onder andere de directeur van de Tour de France, Christian Prudhomme. ,,Toen bleek al dat wij veel vertrouwen hebben van de organisatie door de vorige Grand Départ in 2010 en de doorloop in 2015. Rotterdam heeft in de loop der jaren ook bewezen dat zij grote sportevenementen kan organiseren. Ook de contacten met onze burgemeester zijn goed, hij is niet alleen Franstalig, maar ook nog eens een wielerliefhebber’’, zegt Den Oudendammer.

Rotterdam kiest in eerste opzet vooral voor de eerste etappe, de proloog. ,,Het zou mooi zijn als de tweede etappe dan in een partnerstad zou plaatsvinden, ergens in Zuid-Holland. Dat gaan we volgend jaar allemaal uitzoeken’’ aldus de directeur van Rotterdam Topsport.

Brussel

Het programma van de Tour de France ligt voor de komende jaren al vast. Volgend jaar gaat de koers van start in de Belgische hoofdstad Brussel, het jaar erna in de Zuid-Franse badplaats Nice. Voor de jaren erna zijn er nog volop mogelijkheden. Met de mogelijke komst van een nieuw voetbalstadion en de bouw van Feyenoord City, zou de Grand Départ een mooie kans voor de stad kunnen zijn om de wereld te tonen hoe Rotterdam-Zuid er in het volgende decennium uitziet.

Mocht het bezoek van de Tour aan Rotterdam doorgaan, dan wordt dit de zesde keer in de geschiedenis dat het internationale wielercircus Rotterdam aandoet (1954, 1973, 1978, 2010 en 2015). In 2010 waren de wielrenners vier dagen te gast in de stad en gingen beelden van de renners over de Erasmusbrug heel de wereld over.

Onder leiding van de toenmalige burgemeester Ivo Opstelten had de stad die nominatie in 2008 veroverd ten koste van Utrecht. De voorkeur van de Nederlandse wielerbond en overheid ging aanvankelijk uit naar Utrecht, ook nog eens de thuisbasis van de grote wielersponsor Rabobank.

Oud-renners als Jan Janssen en Joop Zoetemelk reden in 2010 in Rotterdam mee tijdens de presentatie van de deelnemers en de proloog werd gewonnen door Fabian Cancellara. Een dag later startte de eerste etappe vanaf de Groene Kruisweg nadat de renners een korte stop hadden gemaakt op de Erasmusbrug waar de Franse en Nederlandse volksliederen klonken.

In 2015 startte de Tour alsnog in Utrecht. De renners reden een dag later via Rotterdam naar de finish op de Neeltje Jans in Zeeland. Utrecht mag in 2020 waarschijnlijk de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta, organiseren.

