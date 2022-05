Rotterdam wil het leven van arbeidsmigranten verbeteren, maar: ‘Het gaat allemaal te langzaam’

,,Ik had gehoopt dat we nu verder waren", zegt Richard Moti. Het is lente, de ramen van zijn werkkamer staan open. Buiten raast de stad. ,,Ik ben trots, hoor. Op wat we in beweging hebben gebracht, in de gemeente, in de stad. Maar ik zou de problemen liefst vandaag oplossen, en ik moet erkennen dat veel dingen niet zo snel gaan.” Hij tikt met zijn vingers op tafel. ,,Voor mijn gevoel gaat het allemaal te langzaam.”